Primavera della Calabria esulta per la perfomance elettorale di Fiorita

“L’ottimo risultato ottenuto al primo turno da Nicola Fiorita e dalla sua squadra ci riempie di fiducia e di speranza. La svolta è vicina. La via che avevamo indicato fin dal dicembre 2020, con l’appello di Calabria Aperta, ovvero “unità e rinnovamento di tutto il centro – sinistra” si dimostra l’unica via per sconfiggere le destre, la mala politica e i comitati d’affari trasversali. Senza identitarismi e velleitarismi di sorta”. E’ quanto si legge in una nota di Primavera della Calabria.

“La convergenza di tante forze sane del centro-sinistra sulla candidatura di Nicola Fiorita, già leader del progetto civico di “Cambiavento”, è il primo importante segnale di una politica che al Sud non sarà più la stessa. In una roccaforte del centrodestra, come Catanzaro, poteva sembrare quasi velleitario dare vita a un progetto civico come quello di Fiorita. I fatti hanno dimostrato il contrario: quando c’è una proposta politica seria e credibile, quando la partecipazione politica viene incentivata e valorizzata, quando persone libere e oneste si sentono parte integrante di una comunità democratica, allora nulla è impossibile.

“Per questo, se vogliamo che questo processo di profondo rinnovamento vada avanti, se vogliamo definitivamente fuori dai palazzi quella classe dirigente che ci ha venduti e persi, relegando le nostre città e la nostra regione agli ultimi posti nelle classifiche nazionali, dobbiamo mobilitarci perché anche chi non è andato a votare al primo turno, si rechi alle urne per mandare definitivamente a casa la vecchia politica, quella dei potentati di sempre che si uniscono per preservare il proprio potere, non per l’interesse e il futuro delle comunità.. Noi siamo e ci saremo sempre per rilanciare, a partire da Catanzaro, quella politica partecipata e viva delle persone per bene, capaci, oneste, animate da una vera e sana passione per il bene comune – continua la nota. Ora più che mai bisogna stare fra i cittadini e le cittadine, ascoltarli uno per uno e costruire insieme un futuro roseo per il nostro capoluogo di Regione. Ora più che mai, occorre insistere e invitare le elettrici e gli elettori a cogliere questa grande opportunità, andando a votare per il futuro, per quella svolta di persone, metodi e idee che Catanzaro e la Calabria aspettano da troppo tempo. Fine dei potentati e del voto clientelare. Per questo invitiamo ad andare a votare per Nicola Fiorita: il nostro voto libero per una Calabria liberata e proiettata verso il futuro”.