Gran Prix Calabria: grandi risultati individuali per Catanzaro Nuoto

Domenica presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia, alla presenza del Presidente Porcaro del delegato Marrara Maurizio e con Stefano Rubaudo, si è provveduto alle premiazioni del Gran Prix Calabria in acque libere valevole per la stagione 2018-19, rigurdanti atleti agonisti e Master.

L’A.S.D. CATANZARO NUOTO settore Master, del Presidente Antonino Lagonia degnamente seguita dal coach Leonardo Fodero, anche in acque libere ha ottenuto non solo un buon piazzamento in classifica delle societa’ posizionandosi 4° su 10 societa’ calabresi, ma ha ottenuto ottimi piazzamenti individuali in classifica con 6 atleti a podio,2 atleti nella classifica Top Ten maschile di cui uno posizionatosi al 3° posto,2 atleti nella classifica Top Ten femminile di cui una posizionatasi al 2° posto.

Questi gli ‘’SPARTANI’’ della CATANZARO NUOTO premiati al GRAN PRIX CALABRIA

FODERO Leonardo: Medaglia d’Oro categ. M45;

FRANGELLA Claudia: Medaglia d’Argento categ. M35;

MAZZA Alessandra: Medaglia di Bronzo categ. M35;

ALBANESE Alessandra: Medaglia d’Argento categ. M50;

VERALDI Cinzia: Medaglia d’Oro categ. M45;

FERRAINA Antonio: Medaglia d’Argento M60.

A questi ottimi risultati bisogna evidenziar a sommatoria di tutte le gare in acque libere, i podi nella classifica Top Ten maschile di FERRAINA Antonio 3° classificato e femminile di VERALDI Cinzia 2° classificata. Gli altri SPARTANI, che hanno contribuito a ottenere il meritatissimo 4° posto in classifica delle società sono:

ALFIERI Danilo, CASTALDO Diego, ROMANELLO Giuseppe, DI PAOLA Luca, LOSCAVO Francesco, RIZZUTI Antonio, FABIANO Daniele, CASERTA Domenico, CAPILLO Stellario, GUIDUCCI Maurizio, BENINCASA Silvia, DEBILIO Valeria, RASO Simona, MAREK Isabel, TALARICO Francesco, MAZZUCA Marco, SCERBO Maria Antonietta, SENESE Concetta, PAONE Vincenzo, SERGI Sergio, LAPENNA Angela, FATALE Barbara RHODIO Francesco, NASO Erminia. Molto soddisfatto il Presidente LAGONIA ‘’ Quest’ottimo risultato raggiunto, dimostra ancora una volta come la squadra MASTER, riesce ancora una volta come la passata stagione,a dar il meglio delle proprie capacità non solo in vasca ma anche in acque libere, attraverso sempre il divertimento,la condivisione e la passione verso questo bellissimo sport. Un altro plauso voglio farlo alla squadra perché questa società è stata l’unica società catanzarese ad aver partecipato a tutte le distanze del GRAN PRIX CALABRIA 2018-19, che vanno dal Miglio marino all’estenuante gara della 10 KM. Complimenti ragazzi fiero e orgoglioso di voi!’’