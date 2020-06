Basket, Mastria Academy acquisisce la serie B e pensa a una squadra Made in Calabria

Primi importanti passi post lockdown anche per lo sport calabrese e importanti novità dalla pallacanestro una delle discipline sportive che a ogni livello, internazionale, nazionale locale, riprenderà solo la prossima stagione. La Mastria Academy, reduce da una stagione ricca di soddisfazioni in C Silver ma anche di ottimi riscontri a livello giovanile riparte con progetti e programmi ancora più ambiziosi.

Il sodalizio catanzarese, fa sapere il presidente Mastria, intende fare il salto di qualità dopo aver appena acquisito un titolo di serie B maschile e misurandosi così a partire dal prossimo autunno, anche a livello senior, con realtà cestistiche di fuori regione.

Ma c’è di più. La speranza è quella di diventare un vero e proprio punto di riferimento del movimento regionale contando su un roster – almeno questo è l’augurio del patron – molto giovane e composto di giocatori esclusivamente calabresi.