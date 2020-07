Catanzaro, ultime riflessioni sotto il sole: in settimana si romperà la stasi?

Un ultimo weekend di riflessione prima di sciogliere definitivamente nodi e dubbi sul futuro. Sono ancora chete le acque in casa Catanzaro: non un’onda sopra la norma a sette giorni dall’eliminazione playoff, fatta eccezione per la lieve increspatura generata mercoledì dal faccia a faccia tra il presidente Noto ed il sindaco Abramo nelle sale del Palazzo di vetro della Provincia. Nessuna corrente, né in un verso né nell’altro. E giorni che passano lenti, sotto il sole, con l’unica certezza che non sarà Auteri la guida tecnica del prossimo anno.

La stasi, però, potrebbe interrompersi a breve con un punto chiarificatore del patron nella prossima settimana. Da lì si capiranno intenzioni e programmi: dagli obiettivi per il prossimo anno, alla linea da tracciare per raggiungerli. Quello che filtra, per ora, è l’intenzione di rivedere il monte ingaggi generale e sarebbero già al vaglio le posizioni di colonnelli rei di aver reso in stagione meno di quanto atteso dalla società – Martinelli, Statella e Kanoute – di comparse impalpabili – Pinna – e di elementi dal contratto troppo oneroso – uno su tutti: il portiere Di Gennaro. Definiti i primi orizzonti, si darà il via alla caccia per il nuovo allenatore: Braglia – inseguito anche dall’Avellino – e Scienza i nomi più caldi.