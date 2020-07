Catanzaro Calcio, futuro societario e direzione tecnica in stand by. Ma non è stallo

Allargare la compagine societaria per cercare di dare maggiore respiro alla programmazione del prossimo anno è l’obiettivo che il Catanzaro si è dato in questi giorni e sta perseguendo con maggiore intensità, al di là di ogni discorso tecnico legato alla direzione sportiva e all’allenatore che sono di fatto ancora argomenti in stand-by. Non uno stallo totale, comunque, quello giallorosso: il ragionamento sui nomi c’è ma per ora nessuna trattativa sarebbe stata concretamente intavolata dal club.

Questo quanto filtra dalle stanze di via Gioacchino da Fiore: niente di più e niente di meno che idee sul taccuino, in attesa di approfondimenti più formali. Comprese quelle relative a Scienza, Modesto e Raffaele che insieme ad altre probabili aggiunte andranno al vaglio per la scelta del nuovo mister o quelle legate ad una larga schiera di dirigenti – alcuni proposti, più o meno suggestivi, altri sotto osservazione – che verranno valutati per la direzione sportiva.

Insieme ovviamente all’attuale Logiudice. La prossima settimana potrebbe essere quella giusta per indirizzare quantomeno le strategie: attesa una mossa del presidente Noto per dare via al domino.