Catanzaro, Cerri è già a lavoro. Attesa per il dg

Era attesa per oggi la fumata bianca relativa all’investitura di Diego Foresti a nuovo diggì giallorosso. Ma non è arrivata da via Gioacchino da Fiore nonostante da ieri ci fossero già tutti i tasselli disposti in fila e pronti a combaciare. Se ne parlerà forse domani quando probabilmente sarà anche più chiara la questione legata al passaggio di proprietà del Siena, operazione in cui lo stesso Foresti avrebbe figurato come mediatore.

CERRI GIA’ A LAVORO – Nell’attesa non si resta con le mani in mano ma si lavora per cercare di sciogliere il nodo guida tecnica. Noto e Cerri ne hanno discusso oggi nel primo effettivo pranzo di lavoro: sul tavolo, oltre alle pietanze, anche un ricco buffet di nomi e di ipotesi. Depennato Scienza – che ha rinnovato a Monopoli e che al di là dei rapporti con il neo diesse non pare aver mai convinto a pieno, come già un’estate fa, la proprietà giallorossa – resterebbero in corsa D’Agostino e Raffaele. A loro si sono aggiunti nelle ultime ore anche Fabio Gallo – lo scorso anno a Terni – e Antonio Calabro – per una parentesi a Viterbo. Entrambi legati anche da un passato comune con Foresti: il primo a Como, il secondo proprio in Tuscia. Se per il diggì la decisione finale dovrebbe arrivare ad ore, per la panchina invece si dovrebbe chiudere entro la settimana.