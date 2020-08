Uesse, casting allenatore: avviati colloqui con diversi profili

Continua la ricerca dell’allenatore per il Catanzaro: in questi giorni la società giallorossa ha avviato colloqui con più profili e nel weekend dovrebbe sciogliere le riserve circa la futura guida tecnica. Fabio Gallo – lo scorso anno a Terni – Stefano Sottili ex Feralpi Salò e Giorgio Roselli – ex Cosenza sono profili su cui si sta riflettendo.

Nel contempo l’US Catanzaro – sulle pagine del sito ufficiale – comunica che non rispondono al vero le notizie, riportate dalla stampa, su incontri che la società avrebbe avuto, nei giorni scorsi, con i diversi tecnici che le testate giornalistiche hanno accostato alle Aquile. Il presidente Floriano Noto sottolinea che lo staff dirigenziale sta lavorando giornalmente per programmare la prossima stagione e che le nuove figure professionali – che saranno inserite nell’organigramma giallorosso – saranno presto rese note tramite l’ufficio stampa della società.