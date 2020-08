Calcio: Sersale, presentato il nuovo tecnico Giuseppe Saladino

Prima volta allo stadio “Ferrarizzi” per il nuovo allenatore del Sersale: Giuseppe Saladino. Ieri sera, venerdì 31 luglio 2020, è stata presentata dai dirigenti giallorossi la nuova guida tecnica del campionato eccellenza 2020/2021.

Allenatore di calcio professionistico Uefa A, Saladino è laureato in scienze motorie e vanta significative esperienze con Vigor Lamezia, Catanzaro e Sambiase. Altro aspetto poco marginale: conosce campionato eccellenza.

A presentare il nuovo mister del campionato di eccellenza 2020/2021 c’era, in qualità di moderatore, il presidente del Consiglio comunale della Città di Sersale Carmine Capellupo insieme al presidente del Sersale Calcio Ettore Gallo, al primo cittadino Salvatore Torchia, al delegato allo sport Gianluca Riccio e al copresidente A.s. Sersale Armando Mancuso. Propositi per nuova stagione: permanenza nel campionato di Eccellenza e valorizzazione dei giovani.

Se hai un impianto sportivo come il Ferrarizzi con tanto di erba sintetica , se hai una squadra con dentro calciatori di qualità ed esperienza come Scalise, Torchia, Parrottino, Tassoni e Carrozza, l’obiettivo è ampiamente raggiungibile. Anche perché, a giorni, saranno annunciati dalla dirigenza nuovi acquisti e graditi ritorni come quello di Ciccio Corosiniti. Confermati gli under Vasapollo, Menniti e i prodotti del vivaio Lupia e Talarico.

Se cercate un paese nella presila catanzarese dove da anni si fa bel calcio sul confine tra dilettanti e professionisti, non allontanatevi da Sersale.