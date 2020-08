Catanzaro Calcio, Diego Foresti nuovo direttore generale

Dopo l’ufficializzazione del DS Massimo Cerri arriva, da parte dell’US Catanzaro 1929, quella del direttore generale, Diego Foresti.

In città da qualche giorno per definire gli ultimi dettagli della trattativa che ha consentito alla società di assicurarsi la sua collaborazione per due anni, da oggi il Dg scelto dal presidente Floriano Noto è al lavoro, con grande entusiasmo, per dare il via a un nuovo corso della squadra giallorossa.

Sia Foresti che Cerri saranno presentati alla stampa domani, in una conferenza che si terrà in sede alle ore 13 e alla quale sarà presente anche il presidente Noto.