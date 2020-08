Salvatore Giglio nove anni e tanta grinta, il team Ferragina Race cresce piccoli grandi campioni

Dopo il brusco arresto provocato dal Covid-19, le competizioni sportive sono riprese e, tra queste, anche le gare di karting, sport molto amato in Calabria.

Non è facile ripartire ma c’è chi non ha mollato e, anzi, ritorna in pista più forte di prima. Come il team Ferragina Race Srl. Nelle scorse settimane si è svolta la prima prova del campionato interregionale Calabria-Basilicata sulla pista Santa Domenica Talao, in provincia di Cosenza. Ottima performance sportiva per la new entry del team, il giovane Salvatore Giglio, di 9 anni, che nella categoria 60 mini Gp 3 ha conquistato il terzo posto, realizzando anche il secondo miglior tempo in gara. <<E’ stato un ottimo risultato – commenta il coach Attilio Ferragina – considerando che Salvatore è da brevissimo tempo approdato nel mio team, ha avuto solo pochi giorni per provare il nuovo mezzo che gli ho preparato, dotato di telaio Birel Art e motore TM, e la sua è stata una gara di esordio nella nuova categoria. Allenare i ragazzi dà grande soddisfazione perché sono delle spugne, assorbono subito tutti i suggerimenti e correggono immediatamente gli errori. Nei loro occhi rivedo la passione di quando io ero piccolo e mio padre mi portava alle gare. Siamo pronti per una grande stagione>>