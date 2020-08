Catanzaro Calcio: nuova formula e tappe da bruciare

Effecciccì è la nuova formula: Foresti, Cerri, Calabro. Elevato ad enne, che sta per Noto – sorridente – che dall’alto tutto sorveglia e su tutto vigila. Eccolo il nuovo Catanzaro in tutte le sue componenti maggiori: diesse e diggì già transitati davanti ai microfoni nei giorni scorsi, presidente più sereno dopo l’inserimento di tutti i tasselli del puzzle, e mister quest’oggi alle prese con le prime dichiarazioni dopo la firma sul contratto biennale. Un quadretto bello e fatto, finalmente completo. Che ora però sarà chiamato a bruciare le tappe nel lavoro per presentarsi adeguatamente attrezzato al raduno dell’immediato dopo ferragosto.

A LAVORO – A Foresti il compito di riorganizzare la struttura interna, di ottimizzare il quadro logistico e delle strutture – quest’ultimo considerato già all’altezza dal diggì – e magari di assistere il presidente nella ricerca di sponsor ed ulteriori ingressi nella compagine societaria. L’ex Viterbese ha già iniziato ad incidere dietro le quinte prendendo il toro delle criticità passate per le corna con l’obiettivo di fare ordine ad ogni livello. Come il diesse Cerri sul piano tecnico, tra primi sondaggi di mercato e confronti continui con gli elementi già in rosa. Esuberi compresi.

I PROSSIMI PASSI – Bisognerà accelerare, però, perché il calendario preme: giorno 16 andranno in scena i primi test sierologici in città che verranno ripetuti poi a due giorni di distanza per preparare il gruppo al trasferimento in Sila. A Moccone, stessa cornice della scorsa estate, si dovrebbe rimanere per due settimane a partire dal 20 agosto, con un gruppo dalle dimensioni e dai connotati variabili in attesa dell’apertura ufficiale del mercato. Che spalancherà i battenti il primo settembre quest’anno ma è verosimile che almeno le prime operazioni con giocatori svincolati – Cerri come detto ha già acceso i fari – vengano portate a termine nelle prossime settimane, con la ricetta del pre-contratto, in modo da non congestionare eccessivamente la fase calda. Definita la formula, ora, bisognerà testarne l’operatività.