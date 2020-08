Ciclismo, tutto pronto per la Rando Sila Extreme

Con la chiusura delle iscrizioni, inizia l’ultimo chilometro per gli l’organizzatori della Rando Sila Extreme; domani domenica 9 agosto toccherà agli atleti. A questi ultimi spetterà la piacevole fatica di attraversare il Parco Nazionale della Sila in due percorsi, da 203 e 145 km.

La manifestazione, a carattere non agonistico, prenderà il via da Albi, Comune partner della società Ruota Libera Catanzarese Bike Club nell’organizzazione e terminerà presso Villaggio Mancuso. É inoltre patrocinata dal Parco Sila e dalla Provincia di Catanzaro

Verranno toccate tre province calabresi su cinque.

In mezzo: Buturo, Palumbo, Camigliatello, Lorica e l’intera percorrenza della Strada delle Vette, con scollinamento a Monte Botte Donato (circa 1.900 m slm, la cima più alta della Sila).