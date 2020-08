Gianluca Procopio alla Salernitana: nuova sfida per l’allenatore catanzarese

Nuova avventura in panchina per Gianluca Procopio: l’ex giallorosso ripartirà dalle giovanili della Salernitana. A lui la società granata campana ha infatti affidato la guida della selezione Under-17 dopo l’addio della bandiera Mario Landi.

Per Procopio una nuova sfida da allenatore dopo le precedenti esperienze alla cantera del Santarcangelo, all’Agropoli e a San Marino con La Fiorita dove, dopo lo scudetto e la coppa nazionale, centrò anche il traguardo dei preliminari di Champions League.

La scorsa stagione impegnato come assistente tecnico al Rimini – insieme all’altro ex Ivano Pastore diesse – Procopio ha legato indissolubilmente la sua carriera alle aquile: in giallorosso il suo esordio da calciatore – tappa finale di una trafila iniziata dalle basi del settore giovanile di casa – ed anche la sua prima panchina, alla guida proprio di una delle selezioni del vivaio.