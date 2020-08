Catanzaro Calcio, si riapre il rebus portiere

Un anno fa, di questi tempi, lo stesso interrogativo: chi tra i pali con i galloni del titolare? Pare tornato di moda il rebus a Catanzaro con i saluti pressoché scontati dell’ex Inter Di Gennaro e il ritorno di Bleve a Lecce dopo il prestito. Tanto che i radar in via Gioacchino da Fiore avrebbero ripreso a scandagliare nuovi profili nel reparto per consegnare a Calabro, in tempo utile per il ritiro, un estremo difensore di primo piano.

LA SITUAZIONE – Il nodo principale relativo al portiere di Saronno – arrivato dopo un lungo e tortuoso casting guidato da Auteri e partito titolare la scorsa stagione – è l’ingaggio reputato troppo elevato dalla proprietà e per questo cerchiato di rosso nella tabella di ottimizzazione costi fatta recapitare sulla scrivania del diesse Cerri. Dei tre, Di Gennaro è l’elemento che più ha visto il campo lo scorso anno con ventidue presenze in campionato interrotte a gennaio dall’infortunio occorso a Teramo. E negli ultimi giorni qualche sondaggio sul suo conto sarebbe già stato fatto da club di B e di C intenzionati a capire la situazione. Diverso il discorso per il collega Bleve: l’ipotesi di una nuova richiesta di prestito da avanzare al Lecce resta in piedi ma bisognerà attendere per capire l’esistenza o meno di spiragli visto che i salentini, salutata da poco la massima serie, dovranno anche loro affrontare la questione dei contratti in essere. Settantadue i minuti in torneo per l’estremo difensore di San Cesario e un doppio ballottaggio playoff dopo il lockdown vinto alle spese del rientrante Di Gennaro. C’è poi il terzo Mittica che nei mesi scorsi è sceso in campo solo a Teramo in campionato per un tempo e mezzo: ha rinnovato e, almeno lui, ha la certezza che ci sarà. Un nome che circola e che potrebbe diventare pista concreta nelle prossime ore è quello di Alex Valentini: cartellino di proprietà della Triestina, lo scorso campionato ad Alessandria. Fonti alabardate smentiscono per ora i contatti eppure l’operazione potrebbe decollare prossimamente, collegata magari alla cessione di Signorini – da gennaio già a Trieste – che non pare rientrare nei piani giallorossi di difesa.

OLTRE I PALI – Alessandro Albertini – ex Virtus Francavilla proprio nella parentesi Calabro – e Prezioso – con il tecnico pugliese a Carpi – le idee per gli altri reparti.