Uesse: da domani ritrovo in sede, giovedì ritiro in Sila

Archiviata la girandola dei convenevoli di benvenuto e le presentazioni ufficiali di diggì, diesse e nuovo mister, il Catanzaro è pronto a ripartire. Lo farà domani in prima tappa con il raduno fissato in città, anticamera del ritiro che inizierà poi giorno 20 a Moccone per concludersi il 5 settembre. Test medici di rito, tamponi per escludere contagi da coronavirus e sessioni ridotte di lavoro a Giovino il menù già stilato per i prossimi tre giorni. In ventisette risponderanno all’appello di Calabro: dai punti fermi che ci si propone di difendere una volta scoccato il mercato – Celiento e De Risio su tutti – agli esuberi in attesa di sistemazione – tra questi: Di Gennaro, Martinelli, Di Livio, Kanoute, Pinna, Signorini e Statella. Assente Riggio il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato. Più nutrita del previsto sarà la truppa di aquilotti aggregati: insieme a Furina, Cristiano e Brugnano ci saranno anche Iannì, De Pace, Cusumano e Mirarchi. Nessun volto nuovo per ora: il capitolo mercato si svilupperà in itinere.