Catanzaro Calcio, ieri il raduno in sede. Oggi al via le visite mediche

Si sono ritrovati ieri sera al “Benny Hotel”, così come previsto e come si legge in una nota dell’Us Catanzaro, i calciatori giallorossi convocati per il ritiro che dà il via ufficiale alla stagione 2020/2021. Presenti il direttore generale Diego Foresti e il direttore sportivo, Massimo Cerri, agli ordini di mister Antonio Calabro e del suo secondo, Alberto Villa, i calciatori cominceranno da oggi tutte le visite di rito e si ritroveranno, a piccoli gruppi e nel rispetto della normativa, al PoliGiovino per cominciare la preparazione.

Da giorno 20 il trasferimento in Sila, in località Moccone di Camigliatello, dove il ritiro proseguirà fino al 5 settembre. Entusiasta il mister per questa nuova avventura: “Mi sento onorato di far parte di questa piazza: non vedo l’ora di conoscere la città e sono ansioso di cominciare a lavorare”. In basso l’intervista al tecnico con le prime immagini del raduno. (Foto tratta dal sito ufficiale dell’Us Catanzaro 1929)