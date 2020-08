Catanzaro in isolamento: attesa per gli esiti dei nuovi test

Giocatore positivo in isolamento come ordinato dal protocollo sanitario ed intero gruppo costretto alle medesime condizioni in via cautelativa. Queste le contromosse adottate dal Catanzaro dopo lo scoppio dell’emergenza Covid all’interno del proprio spogliatoio. Tutto bloccato, sul nascere: dalle attività di campo che avrebbero dovuto risvegliare il tono muscolare in vista del ritiro di Moccone alle valutazioni sui singoli in ottica mercato. Servirà un secondo tampone per chiarire la situazione e sciogliere i nodi sul da farsi: il giocatore positivo si è sottoposto oggi al test di conferma e i risultati sono attesi per le prossime ventiquattro ore. Domani toccherà a compagni e staff, poi si deciderà su quando, come e con chi partire per la Sila.