Catanzaro Calcio, tra tamponi e sierologici si torna a programmare il futuro

Ha quindi dato esito negativo il secondo tampone effettuato sul calciatore del Catanzaro risultato positivo al Coronavirus martedì scorso. Una buona notizia per i giallorossi che già in mattinata avevano ricevuto la conferma della negatività del resto del gruppo attraverso gli esami sierologici. Emergenza rientrata, dunque, ed allenamenti subito ripartiti per la truppa di Calabro con sedute individuali al “Mirko Gullì” alle quali, per ora, non parteciperà il tesserato trovato positivo. Domani per lui terzo tampone di controllo: quello decisivo per chiudere il discorso.

Scacciata la paura si può ricominciare a programmare il futuro. E il capitolo ritiro sarà il primo da affrontare. Da tabella di marcia, già oggi le aquile avrebbero dovuto trasferirsi a Moccone per la preparazione estiva ad alta quota: lo faranno sabato o al più tardi domenica facendo slittare di qualche giorno anche il ritorno in città precedentemente fissato per il 5 settembre. Lunedì, poi, si accenderanno i riflettori sulle nuove maglie con un evento di presentazione – chiuso al pubblico – organizzato in un noto albergo del quartiere marinaro. Ci sarà il presidente Noto, con lui il diggì Foresti e il diesse Cerri, ed anche Alessandro Ariu, Ceo del nuovo sponsor tecnico giallorosso.

Contemporaneamente tornerà a prendere giri anche il motore del mercato stimolato comprensibilmente con minore frequenza nei giorni scorsi. Le prove di campo chiariranno le posizioni degli elementi “in bilico” e si tenterà di trovare soluzioni anche sul fronte uscite, sempre in linea con la politica dell’ottimizzazione del budget.