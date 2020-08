Terzo tampone positivo per il giocatore del Catanzaro

Positivo, di nuovo. Avrebbe dovuto chiarire definitivamente le idee il terzo tampone previsto per oggi sul calciatore del Catanzaro affetto da Covid-19. E invece ha rimesso l’intero carico di dubbi sul tavolo dopo la negatività riscontrata al secondo test di controllo. Punto e a capo. Il giallorosso dovrà rimanere ancora in isolamento e non si potrà unire al resto del gruppo che invece nel weekend raggiungerà la Sila per dare il via al ritiro.

“La squadra si atterrà al protocollo ufficiale – ha spiegato il direttore responsabile dello Staff Sanitario Medici Sportivi della società giallorossa, dottor Francesco De Santis – partendo domani per il ritiro di località Moccone dove, lunedì, il gruppo si sottoporrà a nuovi test diagnostici, così come previsto dalle indicazioni della Figc. Il tesserato in oggetto, invece, continuerà a restare in isolamento qui a Catanzaro in attesa di ulteriori esami molecolari”.

MERCATO – Lo si aspetterà con calma e cautela, senza affrettare i

tempi ma nemmeno rallentando sulla tabella di marcia. Per questo nei prossimi giorni qualche accelerata dovrebbe arrivare sul fronte mercato. Per la porta Branduani appare in pole ma resistono le candidature di Valentini e di Tomei – ieri ci sarebbero stati altri contatti tra le parti – e sotto la lente sarebbe finito anche Nocchi della Juventus U.23. Prima di qualsiasi movimento in entrata, però,

bisognerà definire la posizione di Di Gennaro.