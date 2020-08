Volley serie C, nuovi sponsor e nuova denominazione per il Csg Catanzaro

Il CSG Catanzaro, formazione di serie C di pallavolo maschile. legherà il suo nome all’emittente Tv Telespazio. La nuova denominazione del team infatti sarà Telespazio Tv Volley Team CSG Catanzaro. Lo rende noto il presidente Mineo che comunica anche quale sarà il nuovo co sponsor: l’emittente radiofonica Radio Juke Box. Di queste nuove sponsorizzazioni, ovviamente molto soddisfatto il presidente Santo Mineo il quale ha inteso dichiarare:

“Quando le cose vanno bene durante la stagione agonistica è perché durante l’estate la società ha lavorato in modo assiduo e positivo. E’ quello che stiamo facendo da circa due mesi seppure tra mille difficoltà legate alle conseguenze negative dell’emergenza sanitaria. Con i miei collaboratori a cui se ne sono aggiunti altri di provata esperienza stiamo cercando di creare i presupposti per poter disputare al meglio e nelle migliori condizioni il prossimo campionato, dove ora abbiamo anche il piacere di essere accompagnati da un nome storico per la città di Catanzaro ossia la Telespazio Tv”.

Nel contempo il tecnico Rino Guzzo ha quasi raggiunto l’accordo con un forte giocatore lametino di cui il nome sarà reso pubblico ad esito finale. Continuano invece senza sosta i tentativi di concludere con altro elemento catanzarese che andrebbe a completare una rosa di per sé già competitiva e che a quel punto sarebbe completa in ogni ruolo.