Catanzaro Calcio, al via il ritiro. Cerri: ‘Vederci chiaro su ciò che già c’è’

Tamponi e test sierologici avevano dato l’ok già ieri. E per il grosso del gruppo giallorosso – eccezion fatta per l’unico giocatore risultato positivo rimasto in quarantena in città – è scattato questa mattina il ritiro sulle vette silane di Moccone. Lì il Catanzaro rimarrà fino a giorno 5 plasmandosi e dando la possibilità a Calabro di fare le sue valutazioni tecniche. E sempre lì, probabilmente, si procederà in concreto con il tagli e cuci del mercato, tra partenze annunciate – dopo gli addii già consumati di Atanasov e Mangni – ed altrettanto attesi nuovi arrivi.

TABELLE – Tabella di lavoro ancora da definire nel dettaglio: cancellato ogni appuntamento di Coppa Italia LegaPro resterebbe sulla carta l’impegno del trofeo iridato maggiore ma come sottolineato da Foresti ieri, nel corso della manifestazione organizzata dal Museo del Catanzaro Calcio in Terrazza Saliceti, «nessuna comunicazione è arrivata ancora dalla Lega». Anche riguardo eventuali amichevoli si naviga al momento a vista: «Chiaro se se si potranno fare le faremo con cautela – ha affermato ieri il diggì – gare così ci servirebbero per prendere il ritmo partita».

MERCATO – Ciò che più di tutto si farà nell’immediato, però, sarà guardarsi in casa dividendo elementi su cui si potrà contare e pedine da sistemare altrove. Lo ha confermato il diesse Cerri, anche lui ieri in visita all’eposizione di cimeli nel quartiere marinaro. «Stiamo facendo colloqui con tutti per capire chi vuole rimanere e chi ha lo spirito combattivo adatto – ha affermato – Vogliamo vederci chiaro su ciò che abbiamo in casa e risvegliare un po’ di entusiasmo nel gruppo dopo la delusione dello scorso anno». Discorsi avviati in entrata per la porta con Branduani, Tomei, Valentini e Nocchi sotto osservazione. E pensiero rivolto anche alla difesa con il centrale Scognamillo aggiunto alla lista dei monitorati già comprendente Silvestri, Sini e Terigi. «Il mercato vero partirà a fine agosto – ha aggiunto il diesse – altri andranno via ma non a breve. Diversi giocatori sono appetiti in B, qualcuno con già esperienza in cadetteria – probabile allusione a Martinelli e Di Gennaro – e rimarremo vigili anche in entrata. Celiento e De Risio? Qualche richiesta è arrivata – ha ammesso Cerri – ma nulla di trascendentale».