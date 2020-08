Tennis a Chiaravalle, oggi finale della “Uildm Cup” tra Faga e Piacente

Si decide oggi (24 agosto) alle ore 16, tra Francesco Piacente e Renato Faga, la prima edizione del torneo di tennis “Uildm Cup” a Chiaravalle Centrale. Manifestazione dedicata alla memoria di Franco Candiloro, in corso di svolgimento sul cemento del “Foresta”. Nella prima semifinale (con trofeo tabellone A), Faga ha superato il favorito palermitano Francesco Buttiglieri per 6-4 7-5, dopo un’ora e 44 minuti di gioco. Primo set deciso da un passaggio a vuoto di Buttiglieri che nel quarto game ha perso il servizio. Nel secondo set, break vinto da Faga che ha portato a casa il diritto a giocare la finalissima con il vincitore del tabellone B, Francesco Piacente. Quest’ultimo ha battuto Toni De Luca nel corso di un match molto equilibrato (7-5 / 5-7) concluso da forfait per infortunio. Appuntamento con la finale oggi alle ore 16 al centro polisportivo di via Foresta. A seguire le premiazioni.