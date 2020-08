Catanzaro Calcio, ingorgo in uscita: Celiento e De Risio verso l’addio

Per delle operazioni in uscita che si vorrebbe concludere ma per le quali non si registrano per ora sviluppi significativi, altre che invece vanno sommandosi e che potrebbero realizzarsi a breve, pur non essendo preventivate. Su questa linea si muove il Catanzaro a sei giorni dall’inizio ufficiale del mercato e con il ritiro pre campionato già inaugurato. Una situazione tutt’altro che semplice, che da un lato tiene bloccati posti in lista impedendo l’innesto di nuove pedine e dall’altro vede pilastri indiscussi sfilarsi a sorpresa e allontanarsi dal progetto. Nel mezzo di questa linea: la politica di ottimizzazione del budget varata dalla società comprendente qualche taglio all’ingaggio e la rimodulazione degli obiettivi. Punti che avrebbero fatto protendere qualche perno a cercare nuovi stimoli altrove e che starebbero in questa fase ingolfando un po’ le strategie.

USCITE INASPETTATE – Con i bagagli pronti in mano, impegnati a Moccone da giorni in differenziato, ci sarebbero infatti anche Celiento e De Risio: tra i migliori per distacco sul piano del rendimento nella scorsa stagione, componenti di quella base che il club avrebbe voluto mantenere anche quest’anno, a condizioni magari riviste. Per il centrale di difesa – accompagnato al “Ceravolo” due stagioni fa dal diesse Logiudice e divenuto in poco tempo beniamino della tifoseria – e per il collega di centrocampo – con cui ieri ci sarebbe stato un ulteriore confronto – è aperta la porta del Bari dove ad accoglierli ci sarà Gaetano Auteri. Potrebbero non essere le uniche uscite di spessore dallo spogliatoio perché gli stessi dubbi nutriti dai due sembrerebbero condivisi anche da altre pedine, compresa qualcuna arrivata a gennaio.

USCITE CHE NON ESCONO – Si consumeranno un paio di addii inaspettati, insomma: qualcuno perché poco propenso ad adeguamenti, altri perché con aspettative di campo differenti. Mentre per quelli cercati pare si debba attendere ancora; due piste su tutte: quelle di Di Gennaro e Martinelli, casi più in evidenza per la portata del contratto e situazioni ancora in divenire. In uscita anche Di Livio, assente a Moccone in questi giorni con il permesso della società.

IN ATTESA – Quando si inizierà a levare qualcuno di questi tasselli sarà possibile inserirne di nuovi. Branduani per i pali, Scognamillo e Blondett per la difesa e Albertini per la mediana sono vicini.