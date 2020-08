Tennis, Alessia Massimilla seconda classificata a master nazionale di Roma

E’ catanzarese la seconda classificata al master di tennis nazionale “Trofeo Kinder”, conclusosi ieri a Roma. Alessia Massimilla, che compirà 12 anni il prossimo novembre, ha disputato l’ambita finale di un torneo che vede la partecipazione di molti dei migliori atleti provenienti dalle diverse regioni d’Italia. Un risultato che ha il sapore di un sogno per la giovanissima racchetta catanzarese, autrice di performance eccellenti, prima di avere accesso alla giornata finale che le ha regalato la gioia di alzare la coppa sotto il cielo della Capitale. Un risultato ambizioso e, forse, insperato alla vigilia, ma che apre ad Alessia le porte di un futuro che potrebbe essere sportivamente radioso.

Partita dai sedicesimi di finale del tabellone principale under 12, ha battuto in tre combattutissimi set la ligure Giorgia Simonetti, mentre negli ottavi ha avuto la meglio, sempre al termine di tre set, su una delle favorite, la campionessa regionale del Piemonte, Alessia Sbrana. La vittoria nei quarti è arrivata contro la pugliese Martina Mezzanzanica e quella in semifinale contro la toscana Nickole Laudicino. La catanzarese Massimilla si è arresa solamente alla padrona di casa romana, Martina Cerbo, altra favoritissima.

Impagabile per Alessia la felicità di aver vissuto un’esperienza così significativa in una location come quella del circolo Play Pisana. Prossimo appuntamento importante per l’atleta sarà la partecipazione al master internazionale che si disputerà dal 14 al 17 novembre 2020 al “Rafa Nadal Academy, il cui accesso lo ha conquistato con l’arrivo in finale a Roma. Probabilmente, in questa circostanza, realizzerà anche un altro sogno, quello di conoscere uno dei suoi beniamini, il campione Rafael Nadal, ma l’augurio è che Alessia possa esaudire tanti altri desideri su scenari anche più prestigiosi.