Catanzaro Calcio, quanti nodi a Moccone: nuova linea e tanti dubbi

Moccone caput mundi. Da qui il Catanzaro sta provando a tessere per ora la tela del suo mercato, con gli occhi al campo per valutare il materiale umano già a disposizione, le orecchie e la bocca impegnate invece in quotidiani confronti individuali con i protagonisti dello spogliatoio.

Si illustra il nuovo progetto, si cerca un’intesa attorno a nuovi parametri economici e nuovi obiettivi, si tenta di strappare qualche sì convinto. Una strategia che al momento non sembrerebbe aver dato i risultati sperati ma che al contrario avrebbe generato più malumore che altro e portato a separazioni inaspettate. Già consumate quelle con Celiento e De Risio – i due si stanno allenando a parte nel ritiro silano e sono di fatto indirizzati entrambi tra le braccia di Auteri a Bari – ed il rischio concreto è che si possano aggiungere a breve anche altre pedine reputate fondamentali nello scacchiere come Corapi, Tulli e Di Piazza. Stessi dubbi, stessi divari da colmare. E il calendario che segnala il mercato in avvicinamento di certo non aiuta agitando anche sirene di interessamenti per i gioielli immaginati come intoccabili. Gradimento per la punta di Partinico sarebbe stato espresso dal Perugia e prima ancora dal Palermo, altri elementi invece avrebbero iniziato a guardarsi intorno per annusare offerte migliori.

Dovranno farlo alla svelta anche gli esuberi Signorini, Martinelli e Statella – che con Celiento e De Risio costituiscono per ora la folta pattuglia degli elementi a parte negli allenamenti silani – così come Di Livio, nemmeno presente in ritiro con il placet del club. Fuori dai programmi anche Di Gennaro e la ricerca di una soluzione per lui starebbe monopolizzando l’attenzione sul fronte uscite. Il perché è chiaro: sull’uscio c’è già Branduani – due o tre giorni e l’operazione si sbloccherà in via definitiva – e liberare uno slot in lista è prioritario per non ritrovarsi poi incagliati su nuove problematiche. Più o meno uguale la tempistica per Blondett e Scognamillo. A Bari, insieme a Celiento e De Risio, potrebbe finire anche Matteo Prezioso su cui i giallorossi avevano buttato l’occhio qualche settimana fa.