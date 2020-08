Un catanzarese per la Mastria: ecco Andrea Procopio

La Mastria Sport Academy è lieta di comunicare di poter contare sulle prestazioni sportive di Andrea Procopio per la stagione 20/21.

Il classe ’99, che per gli addetti ai lavori locali non ha certo bisogno di presentazioni, cresce nel settore giovanile del Catanzaro Basket Planet dove nel 2017 esordisce nel campionato di serie B.

Nella passata stagione si conferma uno dei leader della squadra giallorossa portandola, prima dello stop, in zona play-off in C Gold campana.

“La C Gold è stato un grande trampolino di lancio per me e penso lo possa essere anche per tanti altri giovani che hanno voglia di sognare nella pallacanestro” – commenta Andrea – “la serie B ha però un’importanza sensibilmente maggiore soprattutto per il valore delle tante società storiche presenti in questa categoria che andremo ad affrontare durante il corso dell’anno”.

Il giovane playmaker è pronto a dettare il ritmo dell’attacco dell’Academy dividendosi i minuti in cabina di regia con Marco Cucco: “Sono convinto che il presidente Mastria e Coach Formato abbiano fatto un’ottima scelta prendendo Marco, con il quale ho avuto già il piacere di giocare contro, dato che lo ritengo un ottimo giocatore e un gran conoscitore di questo campionato. Amo mettermi in gioco, soprattutto quando ho la possibilità di lottare per la squadra che rappresenta la mia città. Sono felice di questa opportunità e non vedo l’ora di conoscere tutto il gruppo”.

Il catanzarese DOC sta già studiando gli avversari che la Mastria si troverà ad affrontare durante questa stagione: “Nonostante la situazione Covid-19, che ovviamente spero finisca al più presto, molte società hanno fatto una grande lavoro in sede di mercato, allestendo roster di primissimo livello. Tra le favorite naturalmente metto Rieti che si presenta come una vera e propria corazzata, seguita da Taranto e Matera dove presenziano alcuni miei ex compagni di squadra ai quali auguro un grande “in bocca al lupo”. Dal canto nostro dovremo essere bravi a fare di tutto per centrare i’obiettivo e fare una grande annata. Attendo con impazienza l’arrivo di settembre per iniziare a preparare questo nuovo stimolante campionato!”.