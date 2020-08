Catanzaro Calcio, in attesa del mercato si arruolano gli aquilotti

E’ lievitata fino a toccare quota undici la pattuglia di berretti aggregati al ritiro di Moccone per il Catanzaro. Undici escluso Furina, assente al momento per controlli medici, pronto però a tornare in gruppo già al rientro in città dei prossimi giorni. Per ora è così che si può dare una mano a Calabro: farcendo le linee con gli aquilotti del vivaio. Nell’ovvia attesa di sbloccare presto il mercato, di veder partire i giocatori in disparte ed accogliere le nuove pedine già individuate.

Prossima sarebbe l’uscita di Di Livio, nelle settimane scorse sondato dal Potenza ed assente con il permesso del club dal ritiro silano: prevista nei prossimi giorni l’intensificazione dei contatti con i lucani che su richiesta di Somma sembrerebbero disposti a rilevarlo a titolo definitivo. Potenza che ha tra le proprie fila anche Jacopo Murano, oggetto del desiderio delle aquile come pare però anche di Bari, Perugia e Catania: lo si segue e lo si seguirà con interesse – come d’altronde si sta facendo anche per Volpe – ma vista la concorrenza l’operazione potrebbe non avere tempi brevi.

Facile che il primo tassello in entrata possa invece essere il portiere Branduani la cui situazione appare definita anche nei dettagli. Destinata probabilmente ad essere annullata l’amichevole di domenica contro la Vibonese.