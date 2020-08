Catanzaro Calcio, primi gol e due volti nuovi a Moccone. Calabro: ‘Impressioni positive’

Settanta minuti di sgambata divisi in due tempi e quattro reti complessive a fare da contorno: è finita in pareggio l’amichevole in famiglia disputata questo pomeriggio nel ritiro di Moccone dal Catanzaro. Un due a due che ha visto Di Piazza vestire i panni del mattatore alla prima uscita stagionale con una doppietta (gol dal dischetto prima, su azione poi) e la risposta di Carlini ed Urso dall’altra parte. Poche le indicazioni utili per Calabro obbligato a saccheggiare la Berretti – ben undici su ventidue gli aquilotti in campo – per per mischiare le carte con la manciata di disponibili della prima squadra – solo Risolo, Contessa, Di Piazza, Mittica, Casoli, Urso, Carlini, Nicoletti, capitan Corapi e il francesino Bayeye.

VOLTI NUOVI – In campo due volti nuovi a sorpresa: il diciannovenne Umberto Agnelli – terzino destro allevato nella cantera del Sassuolo, svincolato e ora approdato in prova per la prima squadra – e il centrocampista Lorenzo Iseppon, prelevato nei giorni scorsi dall’Under17 della Sicula Leonzio per la Berretti e subito spedito in ritiro con i grandi per serrare un po’ di più le fila.

CALABRO SODDISFATTO – Indicazioni di campo poche, come detto, ma «positive» a sentire Calabro. «Nessuno si è fatto male ed è già una buona notizia – ha detto il mister – In questi periodi di preparazione è rischioso perché si può risentire dei carichi ed incorrere in affaticamenti. Siamo a tre quarti della preparazione – ha aggiunto – sono contento della volontà e dell’impegno che i ragazzi stanno mettendo quotidianamente e per ora mi accontento di questo». Domani giornata libera per la truppa ed ultime ventiquattro ore prima dell’apertura ufficiale del mercato.