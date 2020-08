Calcio: Antonio Sacco nuovo presidente dell’Usd Belcastro

Nell’ultima riunione societaria è stata sancita un’importante svolta ai vertici dell’associazione calcistica del comune presilano. Alla presenza della quasi totalità dei dirigenti, sono state ufficializzate le dimissioni del vecchio presidente Vincenzo Aiello, dopo due anni alla guida dell’Unione sportiva dilettantistica Belcastro.

Con la totalità dei voti, è stato nominato nuovo presidente Antonio Sacco e riformulato il nuovo Cda, al fine di provvedere all’imminente iscrizione al campionato di seconda categoria. Altresì, è stato reso pubblico il bilancio consuntivo della stagione 2019/2020 e redatto il bilancio previsionale per la stagione 2020/2021. Confermato alla guida tecnica della squadra l’allenatore Vincenzo Gemelli, mentre si registrano in entrata in società i nomi di Alfonso Petrucci e Tommaso Villanova, con la conferma di tutti i vecchi soci.

La società sta lavorando per puntellare la rosa in ogni reparto con acquisti mirati che porteranno a migliorare la qualità della rosa. Si legge in una nota della società belcastrese: “Ufficializzato il primo colpo, si tratta del centrocampista Matteo Maida, proveniente dall’USD Cerva, militante nel campionato di prima categoria. In corso diverse trattative per l’acquisto di un attaccante e preferibilmente di un centrocampista offensivo. Trovato l’accordo con il Comune di Botricello che ha rinnovato la disponibilità a far utilizzare il proprio impianto sportivo, grazie alla collaborazione del vicesindaco Patrizia Altilia, alla quale va il nostro ennesimo ringraziamento.

Un ringraziamento speciale al presidente uscente Aiello, per la sua disponibilità in questi due anni, con l’augurio che lo stesso possa rientrare a breve nei ranghi societari dopo questo breve periodo di assenza.” Belcastro punta sul calcio per fare inclusione sociale e per riscoprirsi comunità di valori.