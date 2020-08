Catanzaro Calcio, si comincia con Branduani. Foresti: ‘Difficoltà ci sono, ma ottimismo’

Firma sul contratto biennale, foto di rito con la nuova maglia e poi via: dritti a Moccone per il primo contatto con mister Calabro e i nuovi compagni. Può dirsi ufficialmente iniziata l’avventura in giallorosso di Paolo Branduani, portiere ex Juve Stabia, reduce da una mezza stagione ad Empoli, passato nel breve da incubo ricorrente per l’episodio del rigore a cucchiaio neutralizzato a Giannone, a titolare a difesa dei pali per le aquile. Un innesto d’esperienza e di sicuro affidamento che a Catanzaro ritroverà l’ex compagno di Castellammare Carlini. Un’operazione di fatto chiusa da giorni dal tandem Cerri-Foresti a cui il punto finale è stato messo con ventiquattro ore di anticipo sullo start del mercato – si partirà domani – e ventiquattro ore dopo la nota poco morbida dei club del tifo in merito alla gestione sportiva generale.

«TIFOSI, TRANQUILLI» – Primo tassello della sessione “estiva” inserito. E senza ancora aver creato lo spazio necessario in lista visto che ad oggi resta in rosa anche l’esubero dichiarato Raffaele Di Gennaro. Per lui, come per tutte le altre pedine di cui i giallorossi vorrebbero disfarsi in questa sessione, non si sarebbe giunti ancora a soluzione ma si resterebbe in attesa di novità in settimana. «Vorrei tranquillizzare i tifosi – ha detto oggi il diggì Foresti – Il mercato aprirà domani, abbiamo intavolato tantissime trattative che a breve sfoceranno in qualcosa di buono. E’ una sessione difficile – ha aggiunto – il Covid ha tagliato i budget di tutti e ci vuole tempo anche per piazzare i giocatori in uscita».

IN ATTESA – Nessuna preoccupazione, anzi «ottimismo», dunque. Signorini potrebbe essere il primo a levare le tende con indirizzo Gubbio; a Moccone, intanto, si aggregherà presto anche Di Livio, assente nei giorni scorsi con il permesso della società, non considerato intoccabile e già nel mirino del Potenza. In entrata si attende ancora una risposta da Blondett – la proposta è un biennale e per il calciatore si sarebbe mosso anche il Catania – e Scognamillo – stessa base, un po’ più distante ad oggi per il pressing dell’Avellino.