L’Accademia centrale Wushu Catanzaro riparte in sicurezza

Ripartono in totale sicurezza, martedì 1 settembre, con il Maestro Massimo Scalzo, tutti i corsi di Wushu – Kung FU previsti per l’anno accademico 2020/2021 all’ Accademia Centrale Wushu Catanzaro, sita sopra il Supermercato Euro Spin “Stesso Stabile”, in viale Magna Grecia. Il Maestro Massimo Scalzo, che quest’anno, per ovvi motivi, ha dovuto rinunciare al suo diciassettesimo viaggio di specializzazione in Cina, è già pronto a garantire, tutti i corsi previsti, rigorosamente a numero chiuso, con una didattica speciale e completamente riadattata, al fine di rispettare tutte le normative di sicurezza, mantenendo comunque come sempre alti standard di insegnamento.

Sono sempre di più, oramai, a scegliere di frequentare un’accademia esclusiva come l’accademia centrale, preferendo per se o per i propri figli, un professionista specializzato in Cina ed in continua formazione, come il M° Massimo Scalzo, il quale, grazie ai suoi continui studi, può garantire, a tutti i suoi allievi, un Wushu – Kung Fu ben oltre lo standard commerciale di massa, con programmi e metodologia, che in esclusiva calabrese, vengono aggiornati e migliorati in Cina presso i principali istituti ed università e con i migliori Maestri professionisti.

Il Maestro Massimo Scalzo, professionista graduato e specializzato annualmente in Cina, uno dei pochi in Italia ed unico in Calabria, assieme al suo staff, anche quest’anno, si occuperanno di guidare in questo percorso, tutti gli allievi che continuamente fanno richiesta di seguire i corsi, garantendo loro un Wushu – Kung Fu di sicura e diretta provenienza cinese, ma soprattutto diversificato nella sua didattica, per ogni fascia d’età, bambini, ragazzi e adulti.

Un grande progetto educativo, anche quest’anno accompagnerà i più piccoli nella loro crescita, non solo sportiva, garantendo ai genitori un grande supporto educativo per i propri figli.

L’offerta formativa, come sempre, comprende corsi diversificati per ogni fascia d’età, quindi oltre ai bambini anche ragazzi e adulti, avranno l’opportunità di praticare un Wushu – Kung Fu che può accompagnarli dalla semplice pratica amatoriale, fino alle più alte specializzazioni.

Il Wushu – Kung Fu, storicamente madre di tutte le arti marziali orientali, da sempre è considerato la massima espressione marziale che l’uomo possa esprimere, una disciplina capace di adattarsi ad ogni contesto culturale e sportivo, un’arte marziale che con la sua completezza, educa la persona, tempra il carattere, rafforza corpo e personalità, risveglia mente e spirito, oltre che a conferire capacità di auto difesa che non hanno bisogno di presentazioni. Un’arte marziale unica e varia praticabile ad ogni età.

L’accademia Centrale Wushu Catanzaro propone i seguenti corsi per tutte le fasce d’età:

Wushu – Kung Fu;

Sanda “Kick Boxing Cinese”

Difesa personale;

Lotta Cinese ShouBo / ShuaiJiao;

Tai Chi / Qi Gong,

con corsi a numero chiuso, anche di mattina.