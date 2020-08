Mastria forza 4 per la stagione che arriva

La Mastria Sport Academy inserisce quattro under che andranno ad allungare il roster impegnato nel campionato di B per la stagione 20/21.

A disposizione di Coach Formato ci sarà il promettente lungo Djordje Tomcic (classe 2001) impegnato lo scorso anno in quel di Cecina (girone A serie B) dove ha avuto modo di mostrare il suo potenziale e accumulare esperienza nella categoria cadetta con più di 10 minuti di utilizzo a partita e il 54% da 2 con un season high di 14 punti contro Capo d’Orlando. Il serbo troverà a Catanzaro il suo connazionale Strahinja Zimonijc (ala, 2001) che dopo aver calcato i parquet italiani nelle giovanili di Verona e Biella ha giocato l’ultima stagione nella sua terra natia con la maglia del KK Zarkovo Beograd.

A completare il quartetto la guardia tiratrice Nermin Mavric (2001) e la guardia-ala Jovan Miljanic (2002) entrambi provenienti dal Catanzaro Basket Planet dove hanno disputato il campionato di C Gold campana. Per loro a referto rispettivamente 15 e 21 minuti ad allacciata di scarpe con il primo che conferma di avere mani estremamente “educate” con il 32% al tiro fuori dall’arco e 1.5 APP mentre Jovan ha inciso con i suoi 6.7 PPP. Ad aspettarli il loro ex capitano Andrea Procopio anche lui nuovo innesto dell’Academy.

La famiglia Mastria Sport Academy punta fortemente sulle capacità e sul talento di questi ragazzi che avranno la possibilità di fare minuti di esperienza nel campionato senior oltre che essere protagonisti nel torneo Under 20 d’Eccellenza.