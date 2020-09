Calcio arbitri, al catanzarese Falvo il Premio Presidenza Aia

Soddisfazioni importanti per il movimento arbitrale catanzare e in particolare per i suoi verici. Il presidente Franco Falvo ha infatti vinto il premio presidenta Aia assegnato al presidente sezionale che si è particolarmente distinto nel corso della stagione sportiva.

I vice presidenti sezionali, Lorenzo Costa e Franco Minio, il Consiglio Direttivo Sezionale – per il tramite dello staff informatico – e tutti gli associati della Sezione di Catanzaro esprimo “tutta la loro gioia e la loro soddisfazione per il riconoscimento. “Grazie Presidente per quello che fai e per quello che sei, ti vogliamo bene! Questo premio è Tuo!”