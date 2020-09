Calcio: l’Us Petronà batte quattro colpi di mercato e pensa al ripescaggio

Campionato dilettantistico di terza categoria : l’ u.s. Petrona’, presidente Fortunato Gentile, non cela le sue ambizioni.

La compagine presilana, allenatore Salvatore Scalzi , vuole esprimere bel calcio e non lascerà nulla di intentato fuori e dentro il rettangolo verde. Solo nelle ultime ore sono stati acquistati altri quattro interessanti calciatori. Dall’organizzata scuola calcio Asd Winner Boys Presila, affiliata con u.s. Catanzaro, arrivano in prima squadra i promettenti calciatori Domenico Elia e Rosario Mazzei. Attaccante molto tecnico il primo, difensore forte fisicamente il secondo: grandi potenzialità per tutt’ e due.

Ritorna a vestire la maglia verdeblù il petronese Rosario Caligiuri, mentre dalla Juniores del Sersale arriva Mattia Gabriele, esterno classe 2002, un elemento che il mister Salvatore Scalzi conosce molto bene avendolo allenato la scorsa stagione.

Non finiscono qui le sorprese. ” Prossima settimana- si legge in nota della società presilana- faremo richiesta di ripescaggio in seconda categoria: abbiamo i requisiti. Grazie al presidente A.S. Sersale per prestito del giovane Mattia Gabriele. Stiamo allestendo una rosa calciatori che da garanzie”

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati altri colpi di mercato.