Catanzaro Calcio, via al mercato: dopo Branduani, Albertini e Salines nel mirino

L’operazione chiusa ieri per mettere lo svincolato Branduani subito a disposizione di Calabro a Moccone ha solo riscaldato i motori per il Catanzaro: le marce vere, quelle per far girare forte le leve, potranno essere ingranate da oggi fino al prossimo 5 ottobre. Si è alzato infatti il sipario del mercato ed i giallorossi, forti già del primo tassello piazzato tra i pali, sembrano pronti ad inserirne altri a ruota nei prossimi giorni. Il secondo blitz dovrebbe riguardare Alessandro Albertini, esterno ex Virtus Francavilla, anche lui virtualmente chiuso nelle settimane passate ed in attesa solo dell’annuncio: sulla carta dovrebbe toccare a lui il ruolo di quinto in mediana a destra al posto di Statella ed il feeling già sperimentato con il tecnico pugliese rappresenterebbe una garanzia di tempi ristretti per l’inserimento.

Ma c’è anche il classe 2000 Emmanuele Salines – centrale di difesa, lo scorso anno a Foggia ed appena liberato dal Cosenza – sulla lista delle trattative in chiusura. Ulteriore tempo per riflettere sull’offerta biennale formulata da Cerri e Foresti avrebbe chiesto invece il più esperto Blondett. E proprio questo avrebbe spinto le aquile a chiedere informazioni sul conto del collega amaranto Bertoncini, dato in uscita nelle scorse ore quando Rami pareva ad un passo dallo Stretto. Sviluppi sono attesi su entrambi i fronti così come su quelli relativi a Scognamillo – ad oggi più distante per l’intromissione dell’Avellino.

Ottimismo è comunque la parola d’ordine e si respirerebbe abbastanza fiducia in via Gioacchino da Fiore anche circa la soluzione a breve dei nodi in uscita. Qualche amo nei giorni scorsi è stato buttato: per Statella – con Ravenna, Vibonese e Catania – per Kanoute – con il Palermo – e per Nicoletti – con il Monopoli. Per Signorini a Gubbio manca solo la firma. Fissato per il 23 settembre – quattro giorni prima dell’esordio in campionato – l’avvio della Coppa Italia maggiore.