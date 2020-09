Delegato catanzarese del Coni Giampaolo Latella: congratulazioni a Falvo

“Congratulazioni di cuore a Franco Falvo, a cui è stato assegnato con pieno merito il Premio Presidenza Aia, che riconosce il valore del suo scrupoloso e generoso lavoro condotto alla guida della Sezione AIA Catanzaro”. Il messaggio è di Giampaolo Latella delegato Coni di Catanzaro “Franco è un presidente appassionato e competente, che unisce il profondo amore per il calcio, la grande esperienza arbitrale e il rispetto rigoroso delle regole e del principio di legalità, sua stella polare nella vita quotidiana, nel lavoro e nell’Aia. Questo risultato non premia solo lui ma tutti gli amici della sezione di Catanzaro – non li cito espressamente per non dimenticare qualcuno – che si distinguono per le loro grandi capacità di arbitri, di dirigenti, di veri uomini di sport”.