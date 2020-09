Calcio serie C, slitta a data da destinarsi la compilazione dei calendari

Slitta a data da destinarsi la compilazione dei calendari di LegaPro per la prossima stagione. La decisione è stata ufficializzata poco fa dalla stessa lega con un comunicato che ha chiarito i motivi della scelta. “Doveroso – si legge – attendere il pronunciamento della Giustizia Sportiva sulla gara Picerno-Bitonto del campionato 2018/19”: lunedì si è tenuto il primo grado di giudizio e nei prossimi giorni saranno fissati i termini per l’appello. Originariamente previsto per giorno 10, lo svelamento delle tappe del prossimo campionato verrà recuprato più avanti. Non in discussione, pare, la partenza del torneo per domenica 27.