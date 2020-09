Catanzaro Calcio, salta Albertini. Occhi sull’attacco

Mandato giù il boccone amaro del sorpasso all’ultimo metro da parte del Catania per Albertini – il centrocampista avvicinato subito dopo la fine dello scorso torneo vestirà la maglia degli etnei – il Catanzaro ha spostato l’obiettivo sull’attacco. E le piste tracciate tra Moccone e via Gioacchino da Fiore sembrerebbero confermare la tesi illustrata a più riprese da Foresti – la stessa ribadita nell’incontro di ieri tra il diggì e i club della tifoseria – di tanta carne al fuoco, tante trattative disegnate e più opzioni per la scelta. Quattro i nomi caldi sul taccuino per il reparto avanzato.

Tra questi quello dell’ex Vibonese Nicolas Bubas, profilo gradito a mister Calabro, con cui la dirigenza giallorossa avrebbe intavolato già un confronto. Non tramontato, poi, l’interesse per l’ex Manuel Sarao, fino a poco tempo fa indirizzato verso Catania da Reggio: il Catanzaro potrebbe piombare su di lui, a maggior ragione se arrivassero proposte interessanti a Di Piazza. Nel poker dei desideri, però, restano anche Jacopo Murano e Michele Volpe: pista ricca di concorrenti, la prima – sull’attaccante che ha punito le aquile ai playoff ci sarebbero anche Avellino e Perugia – via che potrebbe essere battuta solo più in là nelle fasi del mercato, la seconda – l’ex Viterbese, ora tornato a Frosinone, vorrebbe convincere per mantenere la cadetteria