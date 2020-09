Catanzaro Calcio, Cristian Riggio firma un biennale

Riabbraccia il giallorosso Cristian Riggio. Il difensore classe ’96, al quale era scaduto il contratto lo scorso 31 agosto, ha firmato un biennale. Dopo tre stagioni nel corso delle quali ha collezionato, complessivamente, 68 presenze e 4 goal, Riggio arriva alla “corte” di mister Calabro pronto a vivere, con entusiasmo, questa nuova avventura. Lo rende noto un comunicato della società.

“Sono felice di essere ancora qui, in questa piazza dove sono cresciuto calcisticamente. Solo chi indossa questa maglia – ha commentato dopo essere stato accolto nella sede sociale dal dg Diego Foresti – sa cosa significa, cosa si prova. Posso assicurare i tifosi che darò sempre il massimo. Ringrazio la società che ha creduto ancora in me: dopo tre stagioni – ha concluso – posso dire di avere una grande carica e una consapevolezza ancora maggiore di appartenenza alla città e a questa squadra”.

Il difensore, dopo che si sottoporrà a tutte le visite mediche secondo il protocollo sanitario, si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni.