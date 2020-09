Mastria Sport Academy: arrivati altri quattro under della prima squadra

La Mastria Sport Academy ha annunciato l’inserimento di altri quattro under che andranno a completare l’organico della prima squadra per la stagione 20/21.

La canotta di Catanzaro sarà vestita da Gabriele Scianaro che nell’ultima stagione ha brillato nel competitivo campionato di C Gold laziale dove l’ex play del PASS Roma ha messo a referto 10.7 PPP a cui vanno aggiunti 5.4 RPP dimostrando così il suo grande talento nonostante la giovane età (2001).

Il laziale condividerà questa nuova esperienza con Gabriele Petronella che ha affrontato l’Academy nel campionato di Under 18 d’Eccellenza, vestendo la divisa del Globo Isernia. Qui, grazie ai suoi 16.2 PPP, è risultato uno dei migliori prospetti dell’intero girone. In terra molisana l’esterno classe 2002 dimostra il suo grande feeling con il canestro anche tra i senior nel campionato di C Gold campano dove realizza ben 12 punti per allacciata di scarpe.

I due Gabriele troveranno ad attenderli Matteo e Marco Mastria rispettivamente nati nel 2002 e nel 2003 che nella scorsa stagione hanno ben impressionato nel campionato di Under 18 d’Eccellenza ed hanno avuto la possibilità di accumulare minuti importanti tra i senior. Quest’anno si attende da loro l’ulteriore salto di qualità che gli permetterà di entrare nelle rotazioni di Coach Formato in serie B.

Con questi innesti la Mastria Sport Academy conferma la sua volontà di puntare su giovani di assoluto talento che possano essere un valido supporto per il presente oltre che rappresentare il futuro del nostro club.