Catanzaro Calcio, cantiere difesa: prime mosse in attesa delle uscite

In attesa di liberare le pedine in esubero nel reparto e con la speranza che il fluire del mercato possa un po’ smussare le posizioni di qualche obiettivo ancora poco convinto del trasferimento, il Catanzaro ha iniziato ad apporre i primi correttivi alla difesa. Il reintegro di Riggio, ufficializzato ieri, dopo la separazione di qualche settimana dovuta al mancato rinnovo alla scadenza, è stata la prima mossa in questo senso.

La seconda, ovviamente più di contorno, riguarderà Emanuele Salines: il classe 2000, ex Foggia, che i giallorossi avevano messo nel mirino nei giorni scorsi, la cui firma sarebbe attesa a stretto giro. Due in più, per Calabro. Che per il reparto aveva chiarito fin da subito – dal giorno della sua presentazione – di aspettarsi almeno tre pedine importanti.

Anche in previsione delle uscite ormai scritte di Celiento, Signorini e Martinelli: Bari destinazione fissata per il primo – ma le aquile vorrebbero una contropartita economica, per lui come per De Risio – mentre per il secondo resterebbe il Gubbio in pole. Sistemazione cercasi invece per l’ex Foggia che, come i compagni di cui sopra, ha lavorato per tutto il ritiro a parte. Le piste in entrata conducono a Reggio Calabria: sviluppi sono attesi per l’inizio della prossima settimana sul conto di Blondett – che avrebbe chiesto tempo per riflettere anche alla luce della proposta formulatagli da Catania – e di Bertoncini – sul quale però ci sarebbe più di un club.