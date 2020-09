Catanzaro Calcio, anche Claiton e Prestia tra le idee per la difesa

Chiusa la parentesi silana, con il ritiro di Moccone archiviato senza troppi scossoni, il Catanzaro si appresta a tornare in città. Da martedì, infatti, Calabro e i suoi riprenderanno la preparazione a Giovino con la speranza di poter alzare un po’ di più l’asticella sul campo ed abbracciare presto anche qualche nuova pedina in sbarco dal mercato.

«Sono soddisfatto dell’andamento di questo primo periodo – ha dichiarato il mister abbandonando il quartier generale estivo giallorosso – il quadro è positivo: i ragazzi hanno svolto interamente il programma e non abbiamo incontrato intoppi, né di natura fisica, né tantomeno di carattere organizzativo».

Ovvio che ora bisognerà intervenire sulla rosa: lo impongono le ristrettezze in alcuni reparti, i tanti esuberi da sistemare e soprattutto l’approssimarsi degli impegni ufficiali. Covid, scioperi e giustizia sportiva permettendo. L’inizio della settimana dovrebbe già portare volti nuovi al cospetto del tecnico: dopo Branduani e Riggio è atteso anche il sì del giovane Salines ma è su elementi di maggiore spessore che in queste ore si lavora e si riflette. Non solo Blondett e Bertoncini per la difesa ma anche Silvestri del Potenza – che Raffaele vorrebbe con sé a Catania – l’espertissimo brasiliano Claiton – trentacinquenne ex Crotone, attualmente svincolato, reduce da una stagione a Cremona – e la vecchia conoscenza Giuseppe Prestia – “pensierino” del momento.

Sempre in settimana dovrebbe sbloccarsi anche il flusso delle uscite: per Statella si starebbe profilando un futuro non troppo lontano dal capoluogo visto l’interesse della Vibonese.