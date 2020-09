Il 7 ottobre il Giro d’Italia fa tappa a Catanzaro. Ecco dove

Anche Catanzaro si appresta a riabbracciare il Giro d’Italia nel 2020 in occasione della tappa calabrese che transiterà anche dal capoluogo e dintorni. Sarà la quinta tappa, la Mileto – Camigliatello Silano del 7 ottobre, ad attraversare il catanzarese: dopo un breve tratto verso Nord sulla ss.18 si attraverserà la Calabria per raggiungere la costa Ionica mediante una serie di saliscendi su strade molto articolate. Si attraversano in sequenza Catanzaro Lido e Catanzaro (GPM) prima di affrontare la salita di Tiriolo che porta al settore di tappa di circa 70 km di continui saliscendi attraverso le pendici della Sila.

In particolare, nel capoluogo, le due ruote sfrecceranno dal quartiere marinaro fino a viale dei Normanni, corso Mazzini e, quindi, il viadotto Bisantis.