Assessore Cavallaro: presto sarà riaperto il Palagallo

Il PalaGallo riaprirà a breve i suoi cancelli alle associazioni sportive. Lo ha detto l’assessore allo Sport, Domenico Cavallaro, sottolineando come la riapertura del palazzetto e delle palestre scolastiche è l’oggetto degli riunioni che l’amministrazione comunale sta continuando a svolgere con i rappresentanti del Coni provinciale.

In particolare, l’assessore Cavallaro, il delegato e il segretario provinciali del Coni, Giampaolo Latella e Saverio Mirarchi, il presidente della commissione consiliare allo Sport, Rosario Lostumbo, stanno procedendo alla definizione dei due differenti protocolli sanitari – uno per la sanificazione degli spazi, l’altro per la sanificazione necessaria alle diverse discipline – mirati a garantire la riapertura del PalaGallo. “Stiamo per completare il percorso sanitario che ci consentirà, in sinergia con Coni e associazioni, la riapertura della più importante struttura sportiva al coperto del capoluogo”, ha spiegato Cavallaro.

L’assessore, ancora, ha evidenziato come per l’apertura alle associazioni delle palestre scolastiche, prevista negli orari pomeridiani e serali dopo le 18, “una data precisa si potrà avere soltanto dopo l’avvio delle attività scolastiche del 24 settembre. Per stabilire la concessione delle palestre alle società e alle associazioni sportive, infatti, l’assessorato e il Coni dovranno ricevere dai dirigenti scolastici la dichiarazione di disponibilità delle strutture sulla scorta delle esigenze di spazi per adeguare le lezioni alle nuove normative anti-Covid fissate dal governo nazionale”.