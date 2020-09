Riconoscimento nazionale dell’Associazione Arbitri a Franco Falvo: il plauso del consigliere comunale Angotti

“Il premio tributato al presidente della sezione Aia-Associazione italiana arbitri di Catanzaro, Franco Falvo, rappresenta il riconoscimento per un lungo percorso nell’ambito sportivo che ha visto il Capoluogo distinguersi positivamente a livello nazionale”. Lo afferma il consigliere comunale Antonio Angotti (Forza Italia).

“La grande esperienza e competenza acquisita nel corso degli anni da Falvo – prosegue – unitamente ad un ricco bagaglio umano e relazionale, hanno consentito alla sezione catanzarese dell’Aia di conquistare un traguardo di grande prestigio – su 210 sezioni italiane – frutto di impegno e di dedizione in campo arbitrale. Un riconoscimento che non arriva certo per caso, ma che costituisce il coronamento di un lungo cammino che ha visto Falvo svolgere con successo anche i ruoli di Presidente regionale del Cra Calabria e di Vice Commissario della Commissione Arbitri Nazionale C5. Nel 2018 era stato anche insignito dal Servizio Ispettivo Nazionale per essere stata tra le migliori Sezioni d’Italia a livello amministrativo.

Come non menzionare, infine, le onorificenze personali di Cavaliere della Repubblica Italiana e delle stelle di bronzo e d’argento al merito sportivo del Coni. Giungano, quindi, le mie più sincere congratulazioni al presidente Franco Falvo, nell’auspicio che quanto raggiunto possa essere da ulteriore stimolo per far crescere ancora di più il nome di Catanzaro nel panorama sportivo nazionale”.