Volley, la Kermes riparte con l’entusiasmo e la professionalità di sempre

Il Presidente della Kermes Volley Catanzaro, Angelo Prudente, ha richiamato a raccolta tutti i suoi collaboratori fidati e invitato a pensare di programmare una nuova stagione agonistica. Per cui , pronti via: i riparte! E allora in attesa di sapere se la Federazione ha sciolto il nodo della compilazione dei gironi dei prossimi Campionati Regionali, e di conseguenza conoscere se il destino della Kermes sarà di fare la Serie D oppure la Serie C, i Tecnici Paolo Alberico e Ilario Della Torre, sostenuti dalla Direzione Tecnica di Gino Simone hanno diramato le prime convocazioni per l’inizio della preparazione tecnico/atletica.

Si prevede un periodo di lavoro in spiaggia a partire dall’8 settembre nei pressi del Villaggio Eucaliptus di Simeri Mare, alternato con doppie sedute settimanali presso la Palestra del Prof. Andrea Rotella, apprezzato e stimato Preparatore atletico del Volley Soverato, un grande professionista che coordina e gestisce la crescita fisica e atletica dei nostri ragazzi. Il Presidente Angelo Prudente a margine delle sua presentazione ha commentato : “E’ con enormi sacrifici che ci apprestiamo a ricominciare, ma la passione e l’impegno sono gli stessi di sempre” e prosegue : “il progetto che ci ha visti protagonisti della scena pallavolistica regionale rimane intatto, il nostro obiettivo è sempre quello di garantire tanta qualità tecnica e allo stesso tempo massima attenzione rivolta ai giovanissimi atleti locali”.

Questa idea di crescita è testimoniata, oltre che dagli ottimi risultati sportivi delle squadre, anche dall’interesse che i nostri giovani suscitano nelle Società importanti della Regione. Infatti quest’anno uno dei nostri giovani atleti indosserà la maglia della Tonno Callipo, si tratta di Fabrizio Mirarchi classe 2004, Centrale di belle speranze, al quale va il nostro : “ in bocca al lupo Fabri”. Ma anche i vari Antonio Prudente 2002 Centrale, Matteo Colacino 2003 Palleggiatore, Raffaele Simone 2003 Schiacciatore, tutti promettenti giocatori del nostro vivaio, che disputeranno i Campionati Regionali Under 19 con la maglia della Pallavolo Palmi . Vero orgoglio e vanto del buon lavoro fatto.

IL ROSTER

A completare il roster, oltre all’inossidabile Capitano Salvatore Giglio, Simone Procopio sarà ancora la bocca di fuoco, e Alessio Saia l’equilibrista della ricezione e della difesa, e poi Daniel Cosenza, Marco Anania, Emilio Sperlì, Andrea Casalese, Pierpaolo Torchia. Ai quali, transfer permettendo, si aggiungeranno Lorenzo Piazza Attaccante talentuoso ed eclettico, l’estroso Palleggiatore Vittorio Bitonti. Non si esclude la possibilità di poter tesserare un Centrale molto prestante per concludere la rosa.

“Naturalmente” – conclude il Presidente – “ un ruolo primario viene svolto dall’attività del Centro CAS di minivolley sia maschile che femminile, oltre che il campionato Under 17 femminile gestito con grande abilità dai tecnici Tito Macrì, Mimmo De Marco e Francesco Talarico, ai quali va il mio personale ringraziamento per la dedizione e la sensibilità nell’accoglienza e l’attenzione rivolta ai più piccoli”

Il Vice Presidente Salvatore Caracciolo e il Direttore Sportivo Gigi Rotundo, fedelissimi gregari del Presidente Prudente, giurano sulla qualità del gruppo e confermando la disponibilità e l’impegno, in attesa degli sviluppi burocratici ed epidemiologici sull’apertura delle palestre scolastiche augurano Buon Lavoro a tutti.