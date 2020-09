Al primo trofeo “Perla dello Jonio” vince la Calabria Swim Race

Le acque di Soverato proclamano ancora una volta sul gradino più alto del podio la Calabria Swim Race al termine del primo trofeo di nuoto “Perla dello Jonio”. Circa 90 atleti, tra master e agonisti, provenienti dal tutta la regione e non solo hanno partecipato alla competizione sportiva organizzata dalla Calabria Swim Race con la collaborazione della Capitaneria di Porto, della Lega Navale, la società Non solo mare, il patrocinio del Comune di Soverato ed inserita nel programma regionale della Federazione italiana Nuoto.

Un’intensa giornata di sano sport e divertimento con un circuito impegnativo di 3 chilometri riservato agli agonisti ed ai master ha visto la partecipazione dell’apneista italiano Homar Leuci. Un programma gara impeccabile, grazie alla caparbietà e le competenze nella cura dei dettagli del duo composto dall’allenatore Antonio Corapi e l’atleta Luana Catanzariti. Sono salite sul podio le società Us Acli Arvalia Lamezia (terza classificata), la Anzianotti Nuoto Cosenza (seconda), e la Calabria Swim Race (prima) con i suoi circa 35 atleti in gara. Nel pomeriggio una gara non competitiva dedicata ai più piccoli ha concluso la manifestazione.

Dunque buona la prima per una iniziativa che ha coniugato al meglio sport e turismo «Un’organizzazione eccellente – ha sottolineato il presidente della Calabria Swim Race, Domenico Gallo – e la collaborazione di tutti, istituzioni comprese, hanno reso magico il Primo Trofeo Perla dello Jonio. Siamo orgogliosi e contenti per quello che abbiamo fatto. Sport e turismo sono fondamentali per una pronta risalita della nostra regione. Dopo questo primo ed entusiasmante appuntamento – ha concluso Gallo- si pensa già alla seconda edizione del trofeo in questa splendida località balneare che attira ogni anno un numero considerevole di turisti. ”