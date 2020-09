Catanzaro Calcio, ripresa a Giovino con Salines. Celiento e De Risio verso Bari

La ripresa dei lavori a Giovino, dopo il break concesso al termine del ritiro di Moccone nel weekend, ha fatto da sfondo all’intenso trafficare di mercato odierno del Catanzaro. Priorità assoluta restano ancora le uscite in questa fase per i giallorossi e soprattutto la doppia operazione intavolata con il Bari per Celiento e De Risio.

DIPLOMAZIE A LAVORO – Appurato che né il difensore, né il centrocampista, faranno parte del gruppo il prossimo anno, la questione fondamentale per le aquile è diventata trarre il più possibile dalla cessione. In termini economici in prima battuta e tecnici in seconda: le diplomazie sono da settimane alla ricerca della quadra ma resisterebbe ancora qualche distanza e per le pedine messe sul piatto dai pugliesi – tra cui anche Hamlili – non sarebbe partita ancora una vera trattativa. Una mano potrebbe darla Prezioso, messo nel mirino da entrambi i club, che potrebbe finire a Catanzaro – via Napoli – attraverso una sorta di gentlemen’s agreement. Ad impegnare la coppia Cerri-Foresti è anche l’uscita non troppo semplice di Raffaele Di Gennaro per il quale si starebbe aspettando qualche interessamento dalla cadetteria.

ARRIVI – In entrata non si perdono di vista gli obiettivi Sarao, Blondett e Bertoncini e la tirata d’orecchi del club amaranto agli esuberi traccheggianti e relativi agenti potrebbe risultare un utile assist per centrare il bersaglio nelle prossime ore. Così come in settimana si potrebbe chiudere il conto per Verna ed Izzillo dal Pisa: il primo a titolo definitivo, il secondo con la formula del prestito. Firma messa – biennale – ma annuncio ancora congelato per il difensore Salines che oggi si è sottoposto ai test per il covid – giovedì ripeterà il tampone – e si è unito poi alla compagnia a Giovino, allenandosi in disparte. Resta in prova per ora anche il terzino classe 2000 Umberto Agnelli che i giallorossi avevano bloccato da svincolato nei giorni scorsi e catapultato in Sila per testarlo sul campo.