Volley Soverato: buono il test con Cutrofiano, le impressioni di Napolitano

Settimana intensa quella appena trascorsa e culminata con il doppio allenamento congiunto svolto nelle giornate di sabato e domenica tra le “cavallucce” del Volley Soverato e Cuore di Mamma Cutrofiano. Le ragazze di coach Napolitano hanno però iniziato la settimana allo stesso modo di come la avevano conclusa, ovvero lavorando intensamente. Siamo ormai ai nastri partenza, considerando che mancano poco più di 10 giorni all’inizio del campionato e, Riparbelli e compagne hanno ripreso ad allenarsi con grinta e determinazione perché vogliono farsi trovare pronte non solo in occasione del test di mercoledi sera con Marsala ma, ancor di più alla prima partita di regular season.

Sul doppio allenamento con le pugliesi, abbiamo ascoltato le impressioni di coach Napolitano:”E’ stato un week end molto utile, come quello della settimana scorsa in Puglia, due giornate “vere” con allenamenti lunghi e ritmi alti, ed è quello che volevamo dal punto di vista fisico e mentale in vista dell’inizio del campionato. Non è semplice in questo periodo trovare squadre per allenarsi insieme e grazie alla disponibilità di Cutrofiano siamo riusciti a disputare queste sedute intense. C’è stato qualche miglioramento rispetto a pochi giorni fa, siamo ancora alla ricerca del nostro assetto migliore e, ovviamente, ci sta ancora molto da lavorare. Mercoledì disputeremo un altro test con Marsala e sarà un’altra occasione importante per mettere a punto quanto facciamo durante la settimana”.