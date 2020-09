Catanzaro, il weekend può regalare altre pedine

Verna ed Izzillo sono sempre più vicini a vestire il giallorosso: le parole pronunciate oggi da Calabro in conferenza stampa rappresentano infatti qualcosa di più di un semplice gradimento e le operazioni intavolate con il Pisa per portarli entrambi alla sua corte – titolo definitivo per il primo, prestito per il secondo – sarebbero approdate ad un buon punto. Ad essi il Catanzaro sta cercando di accostare in queste ore anche l’esperto brasiliano Claiton, in lista insieme ad altri obiettivi per colmare il vuoto denunciato dal tecnico nel reparto difensivo.

Riggio e Salines sono delle alternative valide già incamerate – domani, con l’esito del nuovo tampone, dovrebbe essere ufficializzato l’ex Foggia – ma manca ancora il duro dell’osso, l’architrave di base. Le prossime ore potrebbero dare un’accelerata per il verdeoro ma le antenne restano alzate anche per Blondett e Bertoncini, in attesa di capire come finirà il braccio di ferro con la Reggina che interessa anche Sarao. L’arrivo ufficiale di Scognamillo ad Alessandria potrebbe inoltre aprire spiragli un po’ più ampi per Prestia, pista però non troppo calda al momento; lo stesso dicasi per quello probabile della punta Comi al Potenza che eventualmente inaugurerebbe la grande corsa a Murano a cui le aquile si sono già iscritte e dovranno vedersela con Perugia, Reggiana ed altre big.